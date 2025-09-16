БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата

Биляна Бонева
По света
Израел започна сухопътна офанцива срещу определяния от Нетаняху "последен бастион на Хамас"

израел
Снимка: АП/БТА
Израелската армия започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа. Часове след началото на операцията ООН оповести свое разследване, което определя войната в Газа като геноцид, за който е отговорен Израел. Израелските власти категорично отхвърлиха твърденията в доклада.

Подкрепяна от ракети, дронове и хеликоптери, израелската армия започна сухопътната операция срещу град Газа.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Газа гори! Армията на Израелските отбранителни сили (ИДФ) удря с желязен юмрук терористичната инфраструктура, а войниците се борят смело, за да създадат условия за освобождаването на заложниците и поражението на Хамас."

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е започнала мащабна операция срещу Газа, защото по думите му това е "последният бастион на Хамас. "

Снимки: АП/БТА

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Искаме да превземем град Газа. Защо ли? Защото това е основният управляващ символ на Хамас.

По данни на израелската армия в Газа все още има около 2000 - 3000 членове на Хамас.

Израелската армия нареди населението на град Газа да се евакуира. Жителите могат да напуснат града само в една посока - на юг. Те могат да се преместят само в така наречените "хуманитарни зони".

"Това е всичко, което вече притежавам. Това е всичко, което имам. Само това успях да взема. От 6.00 часа сутринта вървя. Вървя към неизвестното."

Град Газа беше най-гъсто населеното място в Ивицата, преди атаката на Хамас от 7 октомври. Предполга се, че населението там доскоро е било 1 милион души. По данни на израелската армия сега са останали 350 хиляди души.

Световни лидери призоваха Израел да прекрати операцията срещу Газа.

Наземното нахлуване стана часове, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе разговори с израелския премиер.

Комисия на ООН обяви разследване, според което Израел е извършил геноцид срещу палестинци в Газа.

Нави Пилей - председател на Комисията по разследване за окупираните палестински територии: "В Газа се извършва геноцид. Държим отговорни трима души за това – министър-председателят Бенямин Нетаняху, президентът Ицхак Херцог и бившият министър на отбраната Йоав Галант, тъй като са действали като държавници - значи държавата Израел е отговорна."

Според правните норми геноцид е извършен, когато се установи, че извършителят е имал конкретното намерение да унищожи - изцяло или частично - национална, етническа, расова или религиозна група.

Според доклада Израел е извършил „системна и широко разпространена атака“ срещу религиозни, културни и образователни обекти в цяла Газа. В документа се посочва, че целта на Израел е била да унищожи елементи от „палестинската народна идентичност“ и да „заличи палестинската култура от Газа“. Според разследващите на ООН израелската армия е атакувала директно деца, за да ги убие, за да бъде разрушена "биологичната приемственост“ и „бъдещото съществуване“ на палестинската група в Газа.

Посланикът на Израел в ООН - Даниел Мерон, определи доклада като „пристрастен анализ“.

