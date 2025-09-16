БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки

Чете се за: 01:57 мин.
Лека атлетика
Опитната състезателка остана далеч от върховото си постижение в пресявките на троен скок в Токио.

Габриела Петрова
Снимка: БТА
Слушай новината

Габриела Петрова беше много ядосана, след като не успя да преодолее квалификациите на троен скок на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 завърши на 14-о място в пресявките с 13.86 метра, далеч от върховото си постижение за сезона от 14.41 метра от средата на юли в Бреша (Италия).

Квалификационната норма в японската столица беше 14.35 метра, а финалът се затвори на 14.00 метра.

"В момента съм много съм ядосана и разочарована от себе си, че не знам какво да кажа. Абсолютно мои грешки. Искам да се извиня на треньора ми, на целия ми екип, с който работихме и който направи всичко възможно да стигна до това първенство и да съм готова да вляза в този финал. Но такива новобрански грешки да допусна...Наистина все съм била бясна, но този път съм наистина ядосана на себе си, защото вината си е изцяло моя. Тръгнах първия опит с минимален фаул от около 3 сантиметра. Коригирахме позицията, но аз вместо да направя същото бягане, аз провалих бягането, стъпих много преди дъската на втория опит, а третия вече трябваше да го рискувам, но то стана едно рискуване...Съжалявам много. Не исках по този начин да ми завърши сезона, защото наистина ми беше много хубав и си го представях с един финал на световно първенство, с който да приключим годината. Сега следва почивка, да поразтоварим главата най-вече и след това ще го мислим", коментира Петрова след края на пресявките.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Габриела Петрова

