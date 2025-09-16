Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки

Габриела Петрова беше много ядосана, след като не успя да преодолее квалификациите на троен скок на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 завърши на 14-о място в пресявките с 13.86 метра, далеч от върховото си постижение за сезона от 14.41 метра от средата на юли в Бреша (Италия).

Квалификационната норма в японската столица беше 14.35 метра, а финалът се затвори на 14.00 метра.