Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково

Стрелба в училище в Хасково. Деветокласник е стрелял през прозореца по време на междучасие в спортното училище "Стефан Караджа”. Няма пострадали.

От полицията съобщиха, че непълнолетен ученик е произвел по време на междучасие изстрел с газов пистолет във въздуха през прозореца. Момчето е задържано.

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел.112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура Хасково.

От училището е изпратен доклад до Регионалното управление на образованието. Предстои случаят да бъде докладван на Министерството на образованието и науката.