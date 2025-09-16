БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 00:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
Запази

Момчето е задържано, няма пострадали

годишен мъж уби зет пистолет поморие
Слушай новината

Стрелба в училище в Хасково. Деветокласник е стрелял през прозореца по време на междучасие в спортното училище "Стефан Караджа”. Няма пострадали.

От полицията съобщиха, че непълнолетен ученик е произвел по време на междучасие изстрел с газов пистолет във въздуха през прозореца. Момчето е задържано.

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел.112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура Хасково.

От училището е изпратен доклад до Регионалното управление на образованието. Предстои случаят да бъде докладван на Министерството на образованието и науката.

#Хасково #пистолет #училище

Последвайте ни

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
3
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: У нас

Военноморските сили унищожиха безпилотен плавателен апарат във водите на Черно море
Военноморските сили унищожиха безпилотен плавателен апарат във водите на Черно море
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков
Чете се за: 03:42 мин.
Близки и познати се простиха с отец Иван от Нови хан Близки и познати се простиха с отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:35 мин.
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите? Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Чете се за: 02:32 мин.
След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция
Чете се за: 00:57 мин.
Полицията в Бургас намери над 500 таблетки амфетамин в такси Полицията в Бургас намери над 500 таблетки амфетамин в такси
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.
Автомобилизъм
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ