Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Спортни новини 15.09.2025 г.

Националният отбор на България по баскетбол на колички постигна историческо класиране за финала на Европейското първенство в Самоков, Дивизия С. Тимът на Денислав Иванов срази Швеция със 71:44 на финала. Така „лъвовете“ завоюваха първа титла от европейско първенство на колички, откакто бе създаден отбора. Третото място на шампионата отиде за отбора на Белгия, който се справи със Сърбия в мача за бронза.

Българските волейболисти днес се изправят срещу Словения, но преди ден победиха Германия. Нашите „лъвове“ започнаха световното първенство по волейбол по възможно най-добрия начин с категорична победа над Германия с 3-0 гейма. Резултат по геймове – 40:38, 25:22 и 25:20.

Левски излезе на върха на класирането във футболното ни първенство. „Сините“ спечелиха много трудно гостуването си на Локомотив (София) с 2:1 с гол в добавеното време на Марин Петков и вече имат аванс от 2 точки пред втория в подреждането Лудогорец.

Исторически успех за България в тениса. Нашият отбор за първи път ще играе плейоф за влизане в Световна група на Купа „Дейвис“ – най-престижният отборен турнир в тениса. След оспорван мач, България победи Финландия с 3-2. Героите бяха Донски и Нестеров, които спечелиха двойките в драматичен мач, и Александър Василев, който победи бившия №37 в света и донесе решаващата победа. Така България за пръв път в историята си ще играе квалификации за влизане в Световната група на Купа „Дейвис“. Двубоят ще се проведе в началото на следващата година.

След като в съботния ден двата състава си размениха по една победа, днес всичко започна отлично за българския тим, след като в мача на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров се наложиха драматично над Хари Хелиоваара и Ото Виртанен с 2:1 сета. В първата среща на сингълс за деня и двамата капитани предприеха рокади, като на корта излязоха Янаки Милев и Еро Васа. Мачът премина изцяло под диктовката на финландеца който спечели с 6:2, 6:2, за да изпрати сблъсъка в решителен пети двубой.

В него отговорността да излезе за България пое младият Александър Василев, а негов съперник беше бившият №37 в света Емил Руусувуори. И макар опитът да не бе на страната на финландеца, финалистът ни от младежкия US Open изигра много силен двубой, в който се наложи със 7:6 и 6:4.

Българските боксьори се представиха много силно на световното първенство в Ливърпул. Рами Киуан спечели сребро в категория до 75 килограма. Бронзов медал добави Радослав Росенов, който изигра пет впечатляващи мача.

Ивет Горанова завоюва два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща. Тя взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open. Това е подготвително състезание за световно първенство в Кайро през ноември.

