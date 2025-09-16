София отбелязва празника на града с близо петдесет събития

Само след два дни е празникът на София и Столичната община ще го отбележи с близо петдесет събития в целия град и голям празничен концерт с вход свободен пред храм „Св. Александър Невски“. Празничните събития ще започнат в 11:30 с тържествено издигане на знамето на София и водосвет пред храм „Св. София“.

През целия ден в столицата ще има концерти, изложби на открито, турове с ретро трамвай и двуетажен автобус „Дискавър София“, ателиета за деца и попъп концерти. Безплатен вход ще има в Регионалния исторически музей, Градската художествена галерия и филиалите им, както и в Музейко. Вечерта на 17.09., от 19:00 ч. е концертът „София звучи с вяра, надежда и любов“ пред храм „Св. Александър Невски“ с участието на Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, и др.