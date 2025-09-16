БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме

Спорт
Работим като екип и това е една магия, която възнамерявам да запазим и занапред, сподели президентът на Българската федерация по бокс.

Красимир Инински отличи екипната работа в националния отбор по бокс при мъжете. Президентът на Българската федерация по бокс е на мнение, че смисълът се крие в това да се надгражда. Припомняме, че страната ни завоюва два медала на световното първенство в Ливърпул, като Рами Киуан се пребори за сребро, а Радослав Росенов завоюва бронз.

На прибиране на родна земя той подходи философски.

Работим като екип и това е една магия, която възнамерявам да запазим и занапред. Това не струва пари, това е безценно. Успехът сме го забравили. Смисълът в това, което правим, е да работим по същия начин и да надграждаме. Нищо повече“, лаконичен бе Инински.

Свързани статии:

Жоел Арате: Представянето на България на световното по бокс е успешно
Жоел Арате: Представянето на България на световното по бокс е успешно
Страни като САЩ, Филипините, Германия и Куба са след нас, отбеляза...
Чете се за: 01:32 мин.
#Българска федерация по бокс #Красимир Инински

