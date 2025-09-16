Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме

Красимир Инински отличи екипната работа в националния отбор по бокс при мъжете. Президентът на Българската федерация по бокс е на мнение, че смисълът се крие в това да се надгражда. Припомняме, че страната ни завоюва два медала на световното първенство в Ливърпул, като Рами Киуан се пребори за сребро, а Радослав Росенов завоюва бронз.

На прибиране на родна земя той подходи философски.

„Работим като екип и това е една магия, която възнамерявам да запазим и занапред. Това не струва пари, това е безценно. Успехът сме го забравили. Смисълът в това, което правим, е да работим по същия начин и да надграждаме. Нищо повече“, лаконичен бе Инински.