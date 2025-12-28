БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антоанета Стефанова завърши на 20-та позиция на световното по ускорен шах в Доха

Спорт
Българката записа победа, загуба и реми в последния ден от шампионата.

Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова
Снимка: БТА
Антоанета Стефанова се нареди на 20-то място на при жените на световното първенство по ускорен шах в Доха. На катарска земя българката завърши 11-кръговия турнир с актив от 7 точки, като в днешния трети ден от надпреварата регистрира победа над полякинята Михалина Руджинска, допусна загуба от индийката Савита Шри и завърши реми с китайката Чън Инин.

Шампионка стана рускинята Александра Горячкина, която спечели титлата след финален плейоф с китайката Цзинър Чжу, в който се наложи с 1,5:0,5 точки. Двете приключиха турнира с актив от по 8,5 точки, колкото имаше и индийката Хумпи Конеру, която по допълнителни показатели остана с бронзовото отличие. За Горячкина това е първа световна титла в ускорения шахмат.

От останалите българки най-предно класиране постигна Нургюл Салимова, която с 6,5 точки зае 35-о място.

Белослава Кръстева и Надя Тончева приключиха с по 4,5 точки, като са на 104-то и 106-о място съответно.

При мъжете Аркадий Найдич завърши с 5,5 точки на 190-о място.

Шампион за рекордния шести път и за трети в последните четири години е Магнус Карлсен. Норвежецът приключи с 10,5 точки от 13 кръга, като постигна 3,5 точки в решителните четири кръга днес.

Сребърният медал е за руснака Владислав Артемиев с 9,5 точки, а със същия актив индиецът Арджун Еригаиси завоюва бронза.

В понеделник и вторник отново в Доха ще бъдат определени и световните шампиони в блица.

