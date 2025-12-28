Микаела Шифрин с 5-та поредна победа за сезона

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тя направи изключително силно каране във втория манш на слалома в Земеринг, което й донесе победата.

микаела шифрин поредна победа сезона
Снимка: БТА
Слушай новината

Американката Микаела Шифрин спечели слалома за Световната купа в австрийския зимен център Земеринг, който се проведе при осветление. Това е пета поредна победа за Шифрин, която бе четвърта след първия манш и изоставаше на повече от половин секунда зад швейцарката Камий Раст.

Американката направи изключително каране във втория манш, като бе най-бърза в първия сектор и изключително стабилна по цялата писта, която бе и много изровена в края на състезанието. Шифрин даде общо време 1:48.82. Тя изпревари лидерката от първия манш Камий Раст само с девет стотни, като швейцарката направи силно каране и във втория манш и бе най-бърза във втория сектор, но направи малки грешки в края, което й струваше победата.

На трето място на подиума завърши италианката Лара Колтури, която се състезава за Албания. Тя остана на 57 стотни зад победителката Микаела Шифрин.

Топ 5 се допълва от две състезателки от Австрия - Катарина Линсбергер и Катарина Трупе.

Швейцарката Анина Цурбриген, която се състезава за България, отпадна в първия манш, след като пропусна врата и не завърши.

В генералното класиране за Световната купа води Микаела Шифрин с 698 точки пред Камий Раст с 503 и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 484.

За малкия кристален глобус в слалома доминацията на Шифрин е пълна с 500 точки пред Лара Колтури с 280 и Камий Раст с 262.

Следващият кръг от Световната купа е на 3-4 януари в словенския курорт Кранска Гора.

