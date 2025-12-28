Българският кикбокс завърши 2025 година с 900 медала на международната сцена

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай обобщи 2025 година с общо 900 медала по официални таблици от международни турнири и шампионати: 251 златни, 264 сребърни и 385 бронзови отличия.

Резултатите са показател за системната работа на българските клубове и националните състави, както и за устойчивото присъствие на България сред активните и конкурентни нации в международния кикбокс календар на WAKO. Зад тези цифри стоят хиляди часове подготовка, пътувания, жертви и професионализъм – труд, който често остава „зад кулисите“, но се вижда ясно в крайния резултат.

Медалите по състезания (официални таблици):

Bulgaria European Cup – 369 медала (79/102/188)

Athens Challenge European Cup 2025 – 71 медала (21/22/28)

Italian World Cup 2025 – 44 медала (17/14/13)

Turkish Open WAKO World Cup 2025 – 26 медала (10/7/9)

30th Hungarian Kickboxing World Cup 2025 – 95 медала (30/28/37)

WAKO Youth European Championships 2025 – 79 медала (24/22/33)

WAKO Senior World Championships 2025 – 18 медала (8/4/6)

International Kickboxing Tournament – Low Kick Kozloduy – 195 медала (61/64/70)

European Cup Grand Prix Sarajevo 2025 – 3 медала (1/1/1)

Ключови акценти за годината:

№1 място по нации на Bulgaria European Cup – 369 медала

Топ 5 класиране на WAKO Senior World Championships 2025 – 18 медала

Топ 5 класиране на WAKO Youth European Championships 2025 – 79 медала

№1 място на International Kickboxing Tournament – Low Kick Kozloduy – 195 медала

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай изказва благодарност към състезателите, треньорите, клубовете, съдиите, медицинските екипи и всички партньори и родители, които стоят зад подготовката и участията през годината. Конфедерацията ще продължи да развива спорта с фокус върху качество, прозрачност и устойчиви международни резултати.