МОН предлага езикова интеграция за децата от малцинствените групи

Езикова интеграция за децата от малцинствените групи, на които им предстои да влязат в първи клас, предлага Министерство на образованието и науката чрез Закона за предучилищното и училищно образование. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в основното училище в сливенското село Камен.

На входа на първи клас на децата ще им бъде правена диагностика за владеене на езика и ако нямат нужните знания ще им се препоръча да започнат да учат български език. Въпреки подготвените интеграционни мерки, министър Вълчев подчерта, че за да имат ефект тези промени трябва да продължава да работи Механизма за приобщаващо образование със съдействието на местната и държавна власт.