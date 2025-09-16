МОН предлага езикова интеграция за децата от малцинствените групи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Езикова интеграция за децата от малцинствените групи, на които им предстои да влязат в първи клас, предлага Министерство на образованието и науката чрез Закона за предучилищното и училищно образование. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в основното училище в сливенското село Камен.

На входа на първи клас на децата ще им бъде правена диагностика за владеене на езика и ако нямат нужните знания ще им се препоръча да започнат да учат български език. Въпреки подготвените интеграционни мерки, министър Вълчев подчерта, че за да имат ефект тези промени трябва да продължава да работи Механизма за приобщаващо образование със съдействието на местната и държавна власт.

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката: "По същия начин, ако дойде едно дете от чужбина, което не знае български език, то ще започне с 800 часа български език преди да го пуснем по всички останали предмети да учи на български език, защото то няма да е ефективно. А в момента това се случва в българската образователна система. Много други го имат този механизъм. Очакваме законът да се приеме през есента, най- вероятно през ноември, но ние трябва да разработим програма, методики, да създадем организацията. Оптимистичният вариант е след една година, следващата учебна година 2026-2027. Дори и да закъснеем, надявам се да не закъснеем много, но трябва да го направим това."

#езикова интеграция #министър на образованието и науката #малцинства #Красимир Вълчев

