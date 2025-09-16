БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-малко спасители на плажовете - как ще се следи за безопасността на плажуващите

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Край на летния сезон

До края на летния сезон на всички охраняеми плажовете у нас ще има по-малко на брой спасители.

За първа година те работеха в пълен състав до 15 септември.

От днес обаче концесионерите имат ангажимент да осигурят обходни двойки.

"От днес сме 1 пост с обходни двойки. Това означава да обхождаме цялата площ, която е на плажа, в различни посоки. Единият тръгва вляво, другият вдясно, след това се разменяме и така покриваме цялата площ на плажа. Имаме готовност да вземем допълнително хора", коментира в "Денят започва" Васил Алексиев, старши спасител на плаж "Крайморие".

"Плажът ще бъде охраняван, всички плажове ще бъдат охранявани и с медицинско лице до 30 септември", допълни Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие.

Намаляването на постовете поставя ли под риск сигурността на плажуващите - вижте в прякото включване на Елеана Цанова.

#Бургас #спасители #плажове #летен сезон

