Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Какви са исканията им?

Работници на летищата във Варна и Бургас започват символични протестни действия.

Причината е неизпълнението на исканията им за изплащане на бонуси за последните три месеца, през които обемът на работа е бил значително завишен.

Работниците на двете летища във Варна и Бургас настояват още за повишение на заплатите.

Протестът ще започне символично утре, като служителите ще носят протестни баджове върху работното си облекло и надписи върху транспортните автомобили.

"Протестиращите работници, които се включиха в подписката за протеста, са 77% от персонала на летище Варна. В Бургас предстои подписка за присъединяване към нас. Наземно обслужване, чек ин лаборатория, координация, рамп-агенти, шофьори, работилница, чистачки на въздухоплавателни средства. Всички колеги се включиха в подписката. Ако поне част от нашите искания не бъдат удовлетворени - повишаване на доходите, условия на труд, отпуски, почивки, ще се наложим да преминем към стачни действия", заяви в "Денят започва" Георги Николов, председател на Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа".

#работници #летище Бургас #служители #летище Варна #заплати #протест

