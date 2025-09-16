БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена

Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Причината – изчезващи местни водоизточници заради сушата и остарялата водопреносна мрежа

Снимка: БНТ
Осем населени места в община Елена са на строг воден режим. Вода до домовете им достига само два дни в седмицата за по един час. Парадоксът е, че някои от тях се намират до самия язовир "Йовковци", но никога не са черпили вода от него, а разчитат на местни водоизточници.

От години хората в част от селата и махалите в Еленския Балкан се борят с безводието, но от началото на месеца ситуацията е критична.

Милена Мартинкова – жител на село Средни колиби: "От две седмици нов режим ни установиха – вторник и петък от 9 до 5 часа. Когато се подаде вода в рамките на два часа трябва да свърша един куп домашни дейности, които са за два-три дни и така е във всеки дом."

Водозахранването на село Средни колиби и още няколко населени места в общината се осигурява от каптажи, които са почти изпразнени заради сушата. И въпреки че са разположени буквално до язовир "Йовковци", чешмите им са пресъхнали. Нивото на водата в самия язовир също тревожи хората от общо 8 общини.

Ванимир Мартинков - жител на село Средни колиби: "Язовирът си го гледаме от високо, въпреки че и него не го виждаме вече."

Висок процент са и загубите по ВиК мрежата. От Община Елена казват, че работят по проекти, които да решат проблема с липсата на вода, но процедурите са бавни и отнемат години. Затова кметът предлага да бъдат облекчени административните изисквания с оглед на кризисната ситуация на много места в страната.

Дилян Млъзев - кмет на Община Елена: "Проблем са тромавите съгласувателни процедури. Между инициирането на едно проектиране и получаването на решение за строеж, което е основание за търсене на финансиране, минават година и половина – две. После самото финансиране, пускане на обществена поръчка. Задължително е държавата да облекчи процедурите, по които минаваме, за да стигнем до изпълнението на един проект, защото кризисно е положението и кризисни мерки трябва да се вземат, а не мерки по изключение."

Милена Мартинкова – жител на село Средни колиби: "За тях, ако това е проблем на документи в рамките на работния ден, за нас това е ежедневие."

В общината се въведени категорични забрани за ползване на вода за други нужди, освен питейни и битови.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#язовир "Йовковци" #община Елена #засушаване #населени места без вода #воден режим #без вода

