Заседание на временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците в парламента

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Заседание на временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците ще се проведе днес в парламента. На него ще бъде приет доклад с конкретни мерки към органите на законодателната, изпълнителната и местната власт.

Временната комисия беше създадена в края на февруари по предложение на депутатите от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "БСП - Обединена левица", ИТН и МЕЧ.

А сред мотивите да има такава комисия е статистиката, която сочи, че за последните три години употребата на наркотици у нас е скочила с 30%. В продължание на 6 месеца комисията проведе ислушвания на институции и експерти, с цел превенция срещу разпространението на наркотиците у нас.

#временна комисия #райски газ #наркотици

Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син от Бургас
Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син от Бургас
Слънчево време във вторник Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
Полицията изяснява случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София Полицията изяснява случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София
Чете се за: 01:35 мин.
Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч
Чете се за: 01:02 мин.
Все по-малко деца отпадат от училище Все по-малко деца отпадат от училище
Чете се за: 03:05 мин.
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
Чете се за: 02:50 мин.

