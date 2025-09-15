По Източния фланг на НАТО: Британски самолети са присъединяват към патрулите над Полша

Британски бойни самолети ще патрулират във въздушното пространство на Полша срещу заплахи от Русия, включително дронове, обяви официален Лондон.



Изтребители "Тайфун" на Кралските военно-въздушни сили ще се включат в мисии над Полша, в които вече участват Дания, Франция и Германия.

Целта е укрепване на отбраната по Източния фланг на НАТО в отговор на навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство. Британските самолети ще се се присъединят към патрулите над Полша през следващите няколко дни.