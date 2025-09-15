Спортни новини 15.09.2025 г., 20:50 ч.

БНТ
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
19:31, 15.09.2025
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
16:54, 15.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
16:14, 15.09.2025
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
14:32, 15.09.2025
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
14:14, 15.09.2025
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
11:39, 15.09.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
10:56, 15.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
08:52, 15.09.2025
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
08:02, 15.09.2025
Чете се за: 00:47 мин.
20:44, 15.09.2025
Новините 15.09.2025г.
20:32, 15.09.2025
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
19:30, 15.09.2025
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
19:22, 15.09.2025
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
19:05, 15.09.2025
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
18:44, 15.09.2025
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
18:11, 15.09.2025
Москва: НАТО воюва срещу Русия
Водещи новини
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
19:30, 15.09.2025
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
16:48, 15.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
13:17, 15.09.2025
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти
22:47, 15.09.2025
Чете се за: 00:45 мин.
По света
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
11:58, 15.09.2025
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
19:22, 15.09.2025
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
16:13, 15.09.2025
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
14:10, 15.09.2025
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
