ИЗВЕСТИЯ

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена

Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Привикването на Митрофанова беше нужна и навременна реакция, заяви бившият вътрешен министър

Мисля, че беше съвсем нужна и навременна тази реакция за привикването на руския посланик Елеонора Митрофанова в МВнР, тъй като това беше една доста тежка провокация. Като в тази провокация имаше две цели - първата е да провери каква ще бъде реакцията на партньорите от НАТО и втората - да провери готовността на противовъздушната защита на Полша, това заяви в "Още от деня" бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев.

"Ако говорим за днешния демарш аз мисля, че позитивното е, че веднага имаше остра реакция от всички страни членки на НАТО. Не бива режимът в Русия да има каквито и да било илюзии за това каква ще бъде реакцията, че тя няма да бъде колеблива и ще бъде остра".

Цветлин Йовчев посочи още, че според него резултатите от тази провокация не са добри за нас. По думите му "ние не сме подготвени за съвременната война". Като пример посочи противовъздушната охрана на страна като Полша. Дори и тя не е могла да отрази всички 19 дрона, допълни той.

Ресурсно страните членки на НАТО (включително и нашата) не са готови за един въоръжен конфликт.

"Оказа се, че целият ЕС не е в състояние да произведе необходимите боеприпаси, които Украйна има нужда, за да се отбранява".

Спешно трябва да наваксваме тези способности, заяви Йовчев. Ние имаме достатъчно възможност за производство на боеприпаси, но това не е достатъчно, коментира бившият вътрешен министър.

Не е голям процентът и на хората, които биха защитили родината ни, смята той, и това също е сериозен проблем, който трябва да намери своето решение.

"Русия е един изключително сериозен агресор, който е враждебно настроен срещу България. Ние също можем да бъдем обект на провокация и не дай си, боже, и на атака. Така, че от тази гледна точка нещата са много сериозни".

Цветлин Йовчев заяви, че засега "страната ни е лесна мишена", затова трябва да бъдат вложени и много усилия през следващите месеци.

Вижте целия разговор във видеото

Москва: НАТО воюва срещу Русия
Москва: НАТО воюва срещу Русия
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5282
Чете се за: 01:40 мин.
Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия
Чете се за: 00:52 мин.
Газ, палки и сблъсъци: Пропалестински протест прекъсна колоездачно състезание в Испания Газ, палки и сблъсъци: Пропалестински протест прекъсна колоездачно състезание в Испания
Чете се за: 00:32 мин.
Местни избори в Германия: Първото предизвикателство за новото правителство Местни избори в Германия: Първото предизвикателство за новото правителство
Чете се за: 00:45 мин.
Пропалестински протест прекрати състезание по колоездене в Испания Пропалестински протест прекрати състезание по колоездене в Испания
Чете се за: 00:30 мин.

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
