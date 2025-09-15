БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население

По света
За дроновете в Полша тя заяви, че става дума за "планирана провокация"

Снимка: Архив/БГНЕС
На 15 септември 2025 г. посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова беше извикана в Министерството на външните работи на Република България, където ѝ беше обявен протест във връзка с уж умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Република Полша в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г.

Посланикът решително отхвърли неоснователните обвинения, като посочи липсата на каквито и да е доказателства за руско участие в инцидента. Обърна внимание на факта, че Въоръжените сили на Руската Федерация не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Република Полша. Информира, че далечината на полета на безпилотните летателни апарати, използвани по време на удара по украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия.

Посланикът подчерта, че става дума за планирана провокация, от която на първо място е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около „руската заплаха“.

Тя подчерта, че за разлика от киевския режим, Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население и граждански обекти. Призова за отказ от ескалационна реторика и разрешаване на украинската криза, като се вземат предвид загриженостите на Русия.

