БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази

Мярката този път е била превантивна, съобщават от Варшава

Полша - дронове
Снимка: БТА, архив
Слушай новината

Румъния и Полша вдигнаха изтребители заради нови руски атаки с дронове по съседна Украйна. Дронът, нарушил румънското въздушно пространство, е изчезнал от радарите. Операцията в Полша е била превантивна мярка заради опасност от удари с безпилотни летателни апарати в близки украински райони.

В 18:05 ч. Румъния вдига два изтребителя F-16 заради руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата. В 18:23 ч. е засечен дрон в румънското въздушно пространство, който е проследен и впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке край Дунав. Жителите на югоизточната област Тулча са били призовани да се укрият, съобщи румънското министерството на отбраната. Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението.

По-рано Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за превантивна операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони. Летището в Люблин за кратко e било затворено.

"Нашите и съюзническите самолети са се върнали в базите си. Тези действия са с превантивен характер. Проверяваме нашите системи и записи дали е можело да има пресичане на нашето въздушно пространство", коментира Яцек Горишевски, говорител на оперативното командване на полската армия.

По-рано тази седмица Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна. Американският държавен секретар Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като недопустимо.

"Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие. Няма съмнение, че дроновете са вдигнати умишлено. Въпросът е дали специално са били насочени към Полша. Ако доказателствата ни доведат до това заключение, тогава очевидно ще става въпрос за изключително ескалиращ ход. Има и редица други възможности, но бихме искали да разполагаме с всички факти и да се консултираме с нашите съюзници, преди да вземем конкретни решения", заяви Рубио.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в Полша и Румъния.

#войната в Украйна #румъния #дронове #Полша #изтребители

Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
3
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
4
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
5
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
6
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европа

Сблъсъци и арести на протести в Лондон
Сблъсъци и арести на протести в Лондон
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия
Чете се за: 00:57 мин.
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар 25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
Чете се за: 00:27 мин.
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери
Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ