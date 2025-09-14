Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове

Румъния и Полша вдигнаха изтребители заради нови руски атаки с дронове по съседна Украйна. Дронът, нарушил румънското въздушно пространство, е изчезнал от радарите. Операцията в Полша е била превантивна мярка заради опасност от удари с безпилотни летателни апарати в близки украински райони.

В 18:05 ч. Румъния вдига два изтребителя F-16 заради руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата. В 18:23 ч. е засечен дрон в румънското въздушно пространство, който е проследен и впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке край Дунав. Жителите на югоизточната област Тулча са били призовани да се укрият, съобщи румънското министерството на отбраната. Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението.

По-рано Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за превантивна операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони. Летището в Люблин за кратко e било затворено.

"Нашите и съюзническите самолети са се върнали в базите си. Тези действия са с превантивен характер. Проверяваме нашите системи и записи дали е можело да има пресичане на нашето въздушно пространство", коментира Яцек Горишевски, говорител на оперативното командване на полската армия.

По-рано тази седмица Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна. Американският държавен секретар Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като недопустимо.

"Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие. Няма съмнение, че дроновете са вдигнати умишлено. Въпросът е дали специално са били насочени към Полша. Ако доказателствата ни доведат до това заключение, тогава очевидно ще става въпрос за изключително ескалиращ ход. Има и редица други възможности, но бихме искали да разполагаме с всички факти и да се консултираме с нашите съюзници, преди да вземем конкретни решения", заяви Рубио.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в Полша и Румъния.