БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сблъсъци и арести на протести в Лондон

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Илън Мъск говори на митинг на крайнодесен активист

Лондон - протести
Снимка: БТА
Слушай новината

Милиардерът Илън Мъск говори чрез видеоконферентна връзка пред повече от 100 хиляди души в центъра на Лондон на митинг, организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън.

Успоредно с демонстрацията под надслов "Да обединим Кралството" имаше и контрапротест със значително по-малък брой участници, организирани от движението "Изправи се срещу расизма".

При последвалите сблъсъци са арестувани 25-ма души, 26 полицаи са пострадали. Двата протеста се състояха в момент, когато във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите, които влизат нелегално в страната, пресичайки Ламанша с препълнени малки лодки.

#Лондон #сблъсъци #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
2
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
3
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
4
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
5
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
6
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европа

Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар 25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
Чете се за: 00:27 мин.
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов
Чете се за: 00:47 мин.
Макрон обеща военна подкрепа за източния фланг на НАТО и полското въздушно пространство Макрон обеща военна подкрепа за източния фланг на НАТО и полското въздушно пространство
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери
Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Предимно слънчево време и днес Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ