Сблъсъци и арести на протести в Лондон

Милиардерът Илън Мъск говори чрез видеоконферентна връзка пред повече от 100 хиляди души в центъра на Лондон на митинг, организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън.

Успоредно с демонстрацията под надслов "Да обединим Кралството" имаше и контрапротест със значително по-малък брой участници, организирани от движението "Изправи се срещу расизма".

При последвалите сблъсъци са арестувани 25-ма души, 26 полицаи са пострадали. Двата протеста се състояха в момент, когато във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите, които влизат нелегално в страната, пресичайки Ламанша с препълнени малки лодки.