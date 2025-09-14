Кръстовден е! Хора от цялата страна посрещнаха заедно църковния празник Въздвижение на Светия кръст Господен. В местността Кръстова гора и тази година се събраха хиляди вярващи, за да отправят молитви за здраве.

И в сутрешните часове опашка от хора чака, за да отправи своите молитви към Божия син на кръста, който преди години е поръчан и поставен от цар Борис Трети. На Кръстовден тук идват хиляди хора от цялата страна, но и от чужбина.

В местността има 12 параклиса, които са посветени на апостолите. Много хора присъстваха на среднощната празнична литургия, която беше отслужена от пловдивския митрополит Николай. Кръстовден е посветен на Светия кръст - символ не само на разпятието, но и на спасението.

Повечето хора, с които екипът ни разговаря, споделят, че след като пренощуват тук, се чувстват пречистени. Една част от тях идват, за да благодарят, защото Бог е чул молитвите им.

И в днешния ден ще има много хора, които ще се качат към Кръстова гора. Призивът е да се спазват правилата за движение. Трафикът нагоре, особено след разклона за село Борово, е много натоварен.

