Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Предимно слънчево време и днес

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Днес ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. Следобед от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, за София - около 27.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26°. Температурата на морската вода е 24-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14.

През нощта срещу понеделник и в понеделник на много места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23 и 28°, в северозападните райони около 20.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. В сряда облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев
Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев
Слънце и дъжд в първия учебен ден Слънце и дъжд в първия учебен ден
Чете се за: 02:02 мин.
До края на деня - заоблачаване и валежи в западната част на страната До края на деня - заоблачаване и валежи в западната част на страната
Чете се за: 02:35 мин.
Слаби превалявания се очакват в следобедните часове Слаби превалявания се очакват в следобедните часове
Чете се за: 02:20 мин.
Слънчево време, с превалявания в събота Слънчево време, с превалявания в събота
Чете се за: 03:15 мин.
Слънце, дъжд и вятър ще се редуват през следващите дни Слънце, дъжд и вятър ще се редуват през следващите дни
Чете се за: 03:17 мин.

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ) На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Галерия
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
