Предимно слънчево време и днес

Днес ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. Следобед от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, за София - около 27.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26°. Температурата на морската вода е 24-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14.

През нощта срещу понеделник и в понеделник на много места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23 и 28°, в северозападните райони около 20.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. В сряда облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд.