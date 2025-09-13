БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
У нас
В навечерието на Кръстовден хиляди се стичат в месността Кръстова гора в Родопите, за да присъстват на празничните богослужения. Вярващите нощуват под звездите с дълбока вяра и надежда да се случат най-съкровените им молби.

Празникът Въздвижение на кръста Господен, който отбелязваме на 14 септември, е един от 12-те големи в православието. Църквата почита силата на кръста, на който е разпнат Божият син като символ на победата над греха и смъртта, на спасението и надеждата.

Мястото привлича хиляди не само за празника, а и заради вярването, че тук е заровена частица от кръста. Пловдивският митрополит Николай в съслужие с гост от гръцката православна църква и други духовни лица ръководят службата. Миряните посещават святото място да изпросят здраве и благодат за семействата си и да благодарят.

#Родопите #Кръстовден #Кръстова гора

