Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания

Без тежки наранявания е шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма на Цариградско шосе в столицата снощи. Той е в болница с травма на лицето.

Камионът е миел платното на булеварда по график и въпреки че е бил в насрещното, според фирмата-собственик е бил добре обозначен. Свидетели на инцидента обаче казват точно обратното.

Катастрофата става малко преди полунощ. Минути по-рано по булеварда минава и Мирослав. В последния момент видял камиона.

"Той беше в насрещното на "Цариградско" в най-лявата лента. В началото не го видях, тъй като имаше автомобил пред мен, който ми закриваше гледката. Този автомобил се премести вдясно и гледам пред мен камион, който ми свети без никакво обозначение", каза Мирослав Тодоров, свидетел.

От Столичната община обясниха, че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам. Камионът е миел булеварда по график. А фирмата-изпълнител има ангажимент да осигури организацията на движението по време на миенето. Пред местната власт от фирмата обяснили, че са обозначили мястото със светлини и знаци, а камионът се движел в насрещното, защото следвал наклона на пътя. Мирослав обаче казва друго.

'Нямаше никакви светлини, знаци. Имаше един камион, който беше срещу мен, който беше на около 400 метра, беше на къси светлини. Нямаше ги тези стрелки оранжевите, които премигват, нямаше конуси, абсолютно нищо. Човек, ако кара и при някакво невнимание, ако кара по-близо до автомобила, който е пред него и ако той рязно направи маневра, този зад него може да се удари директно", коментира Мирослав Тодоров.

Малко след като минал по булеварда, друг лек автомобил се ударил челно в камиона. 30-годишния водач на колата е настанен в болница с контузия на носа. Направените тестове за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.