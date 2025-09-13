БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Според фирмата-собственик камионът е бил добре обозначен

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Без тежки наранявания е шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма на Цариградско шосе в столицата снощи. Той е в болница с травма на лицето.

Камионът е миел платното на булеварда по график и въпреки че е бил в насрещното, според фирмата-собственик е бил добре обозначен. Свидетели на инцидента обаче казват точно обратното.

Катастрофата става малко преди полунощ. Минути по-рано по булеварда минава и Мирослав. В последния момент видял камиона.

"Той беше в насрещното на "Цариградско" в най-лявата лента. В началото не го видях, тъй като имаше автомобил пред мен, който ми закриваше гледката. Този автомобил се премести вдясно и гледам пред мен камион, който ми свети без никакво обозначение", каза Мирослав Тодоров, свидетел.

От Столичната община обясниха, че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам. Камионът е миел булеварда по график. А фирмата-изпълнител има ангажимент да осигури организацията на движението по време на миенето. Пред местната власт от фирмата обяснили, че са обозначили мястото със светлини и знаци, а камионът се движел в насрещното, защото следвал наклона на пътя. Мирослав обаче казва друго.

'Нямаше никакви светлини, знаци. Имаше един камион, който беше срещу мен, който беше на около 400 метра, беше на къси светлини. Нямаше ги тези стрелки оранжевите, които премигват, нямаше конуси, абсолютно нищо. Човек, ако кара и при някакво невнимание, ако кара по-близо до автомобила, който е пред него и ако той рязно направи маневра, този зад него може да се удари директно", коментира Мирослав Тодоров.

Малко след като минал по булеварда, друг лек автомобил се ударил челно в камиона. 30-годишния водач на колата е настанен в болница с контузия на носа. Направените тестове за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

#София # сметопочистваща фирма #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
2
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Общество

Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил
Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането 1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
В Разлог се проведе автошествие с американски автомобили в памет на кап. Дункин В Разлог се проведе автошествие с американски автомобили в памет на кап. Дункин
Чете се за: 01:37 мин.
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
Габриел Вълков: За пореден път опозицията се опитва по някакъв начин да разклати властта Габриел Вълков: За пореден път опозицията се опитва по някакъв начин да разклати властта
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Софийската районна прокуратура задържа мъжа, нанесъл средна телесна...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ