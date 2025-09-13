Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк

Вдовицата на убития политически инфлуенсър Чарли Кърк отправи емоционално публично послание, застнала до бюрото и микрофона, от които Кърк в последните години отправяше своите послания и развиваше идеите си.

В памет на съпруга си Ерика Кърк обеща, че ще продължи делото му с пълна сила. По-късно публикува снимка, в която се прощава с него - това се превърна в една от най-споделяните снимки в социалните мрежи в последните часове. Името на Кърк днес беше едно от най-споменаваните и на протест на крайнодесния Томи Робинсън в Лондон.

Съпругата на Чарли Кърк – Ерика благодари на всички, които са се опитали да спасят живота му след фаталната стрелба в кампуса на университет в Юта. Вдовицата цитира Библията, която беше опорна точка на съпруга ѝ и благодари на близките му приятели, включително на президента Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. В емоционалното обръщение тя добави колко трудно е да кажеш на 3-годишно момиченце, че баща ѝ е починал.

"Ако си мислехте, че мисията на съпруга ми беше силна преди, нямате представа. Нямате представа какво отприщихте току-що върху цялата нация. Нямате представа какъв огън запалихте в мен. Виковете на тази вдовица ще отекнат по целия свят", каза Ерика Кърк.

Задържаният за убийството - Тайлър Робинсън остава в ареста. Прокуратурата ще му повдигне 3 обвинения, като американският президент Доналд Тръмп поиска смъртната му присъда. Познати на заподозрения разказват, че той и семейството му всъщност са подкрепяли Тръмп и републиканската партия. Приятелите на Робинсън го описват като обикновен младеж, запален по видеоигри. ФБР подозира, че става въпрос за радикализация в онлайн пространството.

"Това е политическо убийство. Атака върху Америка! Това беше нападение върху свободата на словото, действие на АНТИФА! АНТИФА е зло!", коментира Джордж Джейкъб, 20-годишен местен.

Чарли Кърк беше консервативен политически активист, който водеше публични дебати на теми като аборта, контрола върху оръжията и транс-идеологията. Той спечели гласове за Доналд Тръмп по време на изборите през 2016 и 2024 г.

Паметта на Чарли Кърк беше почетена и на шествие в Лондон срещу незаконната имиграция, в които се включиха около 110 хиляди души. Съобщава се за сблъсъци и ранени полицаи. В британската столица се провежда и контрапротест с участието на близо 5000 души - под надслов "Изправете се срещу фашизма".