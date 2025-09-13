БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Габриел Вълков: За пореден път опозицията се опитва по някакъв начин да разклати властта

Част от мотивите за вота на недоверие са от стари правителства и нямат нищо общо със сегашното правителство и министри. Това каза в "Говори сега" Габриел Вълков, депутат от "БСП-Обединена левица".

По думите му това в претопляне на старата манджа.

"Този вот на недоверие очевидно показва, че за пореден път опозицията се опитва по някакъв начин да разклати властта. Мисля, че е петият пореден, ако не се лъжа, вот на недоверие. В първите вотове мотивите бяха с по 23 странички. Сега колегите от ПП-ДБ са се постарали и са изписали 80-90 страници мотиви. И наистина в една част нещата са отпреди, но по-същественото е друго - в момента така изглежда политическата обстановка, че аз лично не виждам алтернатива в българския парламент".

Вълков коментира и посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Подчерта, че той е отишъл там като председател на БСП по покана на председателя на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Вижте целия разговор във видеото

