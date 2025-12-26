БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЪБИТИЯТА НА 2025: България стана пълноправен член на шенгенското пространство

СЪБИТИЯТА НА 2025: България стана пълноправен член на шенгенското пространство
Служебният министър на вътрешните работи на България Атанас Илков и неговият румънски колега Кътълин Предою в първата минута на новата година вдигнаха символично бариерата на граничния контролно-пропускателен пункт "Дунав мост" при Русе - Гюргево, с което отбелязаха пълноправното приемане на двете страни в Шенген.

Момчил Ангелов, шофьор: "Специално дойдох на тази историческа година за България, да видя дали всичко е така, както казват по телевизията с Шенген и със свободното преминаване на границата".

Димитър Главчев, служебен премиер: "От Гърция чак до Финландия, най-северната точка мисля на континента и Португалия пък е най-западната може да се преминава без граница".

Стоян Пенев, гражданин от Русе: "Нарочно сме дошли, да отпразнуваме събитието. Отидохме до Гюргево и се връщаме сега тук, за да почувстваме как са промените.

- БНТ: И как са?

- Много е готино!"

"Много сме доволни от Шенген! Много сме доволни, много бързо се минават границите, много е спокойно и може да се работи!"

