Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис

18-годишният Александър Василев изигра страхотен мач и изведе България напред в резултата с 1:0 победи срещу Финландия в срещата от Световна група I на световното отборно първенство турнира за Купа "Дейвис".

Вицешампионът от US Open при юношите победи с 6:3, 7:5 №141 в световната ранглиста Ото Виртанен. Срещата продължи час и 50 минути. Двубоят се играе през изпълнените до краен предел с привърженици трибуни на кортовете на ТК „Локомотив" в гр. Пловдив.

Василев допусна пробив за 1:2 в първия сет, но спечели следващите четири гейма за 5:2. След това Александър затвори сета на собствен сервис с 6:3. Българинът изостана с 0:2 в началото на втората част, но успя да изравни при 2:2. Василев стигна до решителен пробив за 6:5, а след това триумфира с победата от първия си мачбол.

Шампионът от Уимбълдън и US Open при юношите Иван Иванов ще играе във втория сингъл днес срещу Емил Руусувуори.

Програмата в неделя ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Следват синглите между Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.