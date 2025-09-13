7 години Клубът на приемния родител във Велико Търново променя съдби

Вече седем години Клубът на приемния родител във Велико Търново подкрепя хората, които отварят домовете си за деца в нужда. Годишнината беше отбелязана с цветно бягане, в което се включиха деца и възрастни. А идеята на събитието беше да повиши инфорираността на хората за приемната грижа и нейната важа роля за бъдещето на децата, лишено от родителски грижи.

Вече 13 години Анна и Марин Дриндолови отварят сърцата си за децата, изоставени от родителите си. През дома им са минали десет момичета и момчета – всяко със своята история, което оставя след себе си символично посадено дръвче в градината им.

"Това ни е десетото детенце. С много обич, с много грижа. Раздялата е тежка, но се радваме, че всяко дете си поема по свой път. Почти със всички поддържаме връзка", казва Анна Дриндолова – приемен родител.

Истории като тази са вдъхновението за съдавето Клуба на приемния родител преди 7 години от Община Велико Търново и SOS Детски селища България. Той е първият такъв в страната, а идеята е да бъде пространство за подкрепа и споделяне.

"Безрезервно се предлага психологическа помощ, работим с психолози, лектори. По този начин обогатяваме нашия опит и даваме най-доброто за децата", посочи Марин Дриндолов – приемен родител. "Тръгнахме като място за емоционална подкрепа на приемните родители, за да сложим фокус върху тях, защото досега фокусът е бил само към децата. Ние смятаме, че приемният родител е този, който дава днес грижа на децата. Той отваря врати към бъдещето утре на приемните деца", коментира Албена Добрева – управител на ЦОП към SOS Детски селища България и Община Велико Търново.

По повод годишнината, под мотото "Приемна грижа с обич и цвят – заедно за по-добър свят" деца в алтернативна грижа и приемни семейства се включиха в символично цветно бягане в един от парковете на Велико Търново.

"Да си приемен родител не е просто да си родител. Това е да приемеш едно дете с травма, с болка, едно дете отхвърлено от родното си семейство и обществото", заяви Валерия Георгиева - Национален изпълнителен директор SOS Детски селища – България. "Тези 7 години отразяват всеотдайността, устойчивостта и последователността в грижата и подкрепата на нашите деца. Една подкрепа, която е насочена наистина към екипната работа, към помощта към приемния родител, но най-вече децата да се чувстват в една уютна, наистина човешка и топла семейна среда", каза Росица Димитрова – директор Дирекция "Социални политики, здравеопазване и транспорт" в Община Велико Търново.

По повод годишнината беше издадена книжка „Писма до мен преди да стана приемен родител“ – събрани истории и уроци от пътя на приемния родител.