ИЗВЕСТИЯ

Весела Лечева: Сигурна съм, че някоя от българските инстанции ще стигне до заключението, направено от МОК

Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Председателят на БОК коментира работата в централата, комуникацията с предишното ръководство, както и предстоящите съдебни дела в „Денят започва с Георги Любенов“.

Весела Лечева
Председателят на БОК Весела Лечева бе гост в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Тя коментира работата в БОК, комуникацията с предишното ръководство, както и предстоящите съдебни дела.

“Делата започват в края на септември и ще преминат при висок обществен и международен интерес. Само преди няколко месеца юристите на МОК се произнесоха относно легитимността на събранието на база на получените резултати, документи, доклади от комисии и стенограмите от Общото събрание. Така че, за МОК е ясно кой е председател“, каза Лечева и напомни, че новото ръководство на БОК вече е вписано във всички международни структури и регистри и това е лесно проверимо.

Тя добави, че единствената, която има правен интерес от предстоящите съдебни дела, е самата Стефка Костадинова. Въпреки че загуби изборите на 19-ти март, бившата ни лекоатлетка все още стои в централата на БОК и получава заплата.

“Вижда се, че жалбите са писани под индиго. Аз лично нямам съдебна битка. Съдебна битка има г-жа Костадинова – делата са „Г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова“, защото тя организира Общото събрание с Белчо Горанов, който 20 години беше неин генерален секретар. Имаха мнозинство при членовете на комисиите, които бяха определени от тях. Те ръководеха Общото събрание, те даваха думата. Негова е и първата жалба. Той съди себе си и собствената си организация. Досега МОК няма такъв казус в своята практика“, сподели Лечева.

„Уважавам българския съд. Цялата процедура е в три инстанции - първата е Софийски градски съд. Сигурна съм, че в някоя от инстанциите, ще се стигне до заключението, направено от швейцарските им колеги от МОК“, смята Весела Лечева.

Бившата ни стрелкиня съобщи, че при един от последните ѝ разговори с Международния олимпийски комитет е била попитана, защо Стефка Костадинова продължава да използва сайта на БОК, както и олимпийските символи.

„Самата аз не бях обърнала внимание на този факт, но за МОК това е явно нарушение и в разрез с техните правила, прави лошо впечатление. Трябва да е ясно, че МОК държи правата върху олимпийските символи, върху петте кръга“, каза Лечева.

Председателят на БОК добави, че работата оперативно върви изключително трудно, но най-вече няма възможност да бъде изпълнена програмата, с която новото ръководство спечели изборите.

„Продължаваме да си пишем мейли със служителите на БОК. Без личен контакт и нормална работна обстановка“, каза още тя.

На обвиненията, че използвала „нелегитимни канали“ за комуникация с Международния олимпийски комитет, отправени от Стефка Костадинова при нейно гостуване в БНТ, Лечева отговори: “Щеше да е трагично, ако не беше комично, защото аз се позовавам единствено на решенията на Общото събрание, което беше проведено безупречно, нямаше обструкции и скандали, никой не изяви претенции. А ако става въпрос за разговори с бившия президент Томас Бах и настоящия Кърсти Ковънтри, то наистина подобни твърдения са нелепи."

В момента Весела Лечева е единственият ръководител, от който МОК приема документи, свързани с участието на българските спортисти във всички турнири и събития.

„Следващото голямо състезание са Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Имаме невероятно талантливо поколение от спортисти и няма да допусна блокажът в БОК да окаже негативно влияние върху тяхната подготовка или участие“, категорична беше тя.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Весела Лечева #"Денят започва с Георги Любенов"

