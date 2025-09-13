БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Марко Рубио се срещна с премиера на Катар

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Следващата спирка на държавния секретар на САЩ е Израел

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио се срещна с премиера на Катар, преди да замине на посещение в Израел.

Очаква се Рубио да проведе срещи с израелски лидери и представители на семействата на заложниците. Междувременно Общото събрание на ООН подкрепи с огромно мнозинство декларация за решение за съществуването на две държави - Израел и Палестина.

Декларацията е резултат от Конференцията през юли за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. Съединените щати и Израел бойкотираха срещата.

#Марко Рубио #Израел #Катар

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
2
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов"
3
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в...
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
4
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата!
5
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
6
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Близък изток

Израел и Хамас не отстъпват от позициите си след атаката в Доха
Израел и Хамас не отстъпват от позициите си след атаката в Доха
След атаката в Доха: Катар ще бъде домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха След атаката в Доха: Катар ще бъде домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха
Чете се за: 01:15 мин.
Остра размяна на реплики между Израел и Катар след ударите срещу Хамас в Доха Остра размяна на реплики между Израел и Катар след ударите срещу Хамас в Доха
Чете се за: 01:20 мин.
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
Израел нанесе удари срещу цели на йеменските хути Израел нанесе удари срещу цели на йеменските хути
Чете се за: 00:50 мин.
Контрол на щетите: Какво постигна Израел с удара в Доха? Контрол на щетите: Какво постигна Израел с удара в Доха?
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Слънчево време, с превалявания в събота
Слънчево време, с превалявания в събота
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ