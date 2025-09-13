Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио се срещна с премиера на Катар, преди да замине на посещение в Израел.

Очаква се Рубио да проведе срещи с израелски лидери и представители на семействата на заложниците. Междувременно Общото събрание на ООН подкрепи с огромно мнозинство декларация за решение за съществуването на две държави - Израел и Палестина.

Декларацията е резултат от Конференцията през юли за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. Съединените щати и Израел бойкотираха срещата.