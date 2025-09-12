БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ООН подкрепя идеята за палестинска държава, Марко Рубио отива в Израел

По света
Решението за две държави изключва участие на Хамас, става ясно от позицията на ООН

оон подкрепя идеята палестинска държава марко рубио отива израел

Американският държавен секретар Марко Рубио утре е в Израел в израз на подкрепа за страната на фона на намеренията на редица европейски столици да признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН.

Ръководителят на Държавния департамент се среща днес във Вашингтон с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани в светлината на безпрецедентните израелски удари срещу ръководители на Хамас в центъра на Доха. Президентът Тръмп вече изрази недоволство от ударите. Те бяха осъдени и от Съвета за сигурност на ООН, но без да се споменава Израел.

Общото събрание прие с голямо мнозинство декларация за решение на принципа за две държави, което изключва роля на Хамас. Документът, внесен от Франция и Саудитска Арабия, осъжда Хамас заради нападението срещу Израел ит 7 октомври 2023 година и настоява за край на войната в Газа. Декларацията осъжда и израелските нападения срещу цивилни и гражданска инфраструктура в Газа.

