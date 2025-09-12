БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх

от БНТ , Източник: БТА , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Днес съдът разпита свидетели и вещи лица

делото дебора обвиненият георги бил виновен изпитва страх
Снимка: БТА/Архив
С разпит на свидетели и вещи лица продължи днес делото "Дебора" в Районния съд в Пловдив. Лице в лице застанаха застанаха Дебора Михайлова и подсъдимия Георги Георгиев. Пред журналисти преди заседанието Дебора заяви, че се притеснява, че Георгиев е на свобода, а той не се смята за виновен.

За първи път Георги Георгиев се появи в съда без охрана и без белезници. Подсъдимият за обезобразяването на Дебора е на свобода повече от два месеца, тъй като съдът го пусна под гаранция от 10 000 лева. Георгиев заяви, че няма вина за случилото се.

Георги Георгиев: "Не се чувствам виновен и се надявам съдът да бъде обективен и да излезе истината. Че не съм виновен."

За пореден път потърпешвата Дебора Михайлова поиска делото да мине без спънки, да бъдат разпитани всички свидетели и да не се искат отводи. Стана ясно, че Георгиев не е търсил контакт с нея докато е на свобода.

Дебора Михайлова: "Това, че два месеца е на свобода притеснява ли ви? Ами да, разбира се, че ме притеснява, но нека не забравяме, че той не е оневинен, той си е платил паричната гаранция."

Адвокатите на Георгиев поискаха прекратяване на съдебното производство и връщане на делото в досъдебна фаза. Мотивите за това са, че разследващ полицай и униформен свидетел по делото са съпрузи.

Петко Кънев – адвокат на Георги Георгиев: "Чисто теоретичен е въпросът дали може разследващ полицай да бъде разследващ по дадено дело, в което неин съпруг е свидетел по делото, а тук основният свидетел полицейският служител е съпруг на един от разследващите полицаи. Той е бил първи, който е извършил разузнавателна беседа с Дебора, след това е бил разпитан в качеството си на свидетел. Получавал е веществени доказателства чрез протоколи. Прилагани са по делото, а в същото време неговата съпруга е била разследващия полицай, който е извършвал действия по разследването."

Съдебният състав обаче не прие аргументите на адвокатите и делото продължи с разпити на свидетели.

снимки: БНТ, БТА/Архив

#делото "Дебора" #Дебора Михайлова #Георги Георгиев

