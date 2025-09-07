БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Български футбол
Селекцията на Илиан Илиев не успя да се противопостави и на грузинците в пресявките за следващия Мондиал. България остава на последна позиция в групата си, а грузинците записаха първи актив в кампанията.

Снимка: startphoto.bg
Българският национален отбор по футбол инкасира второ поражение в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Селекцията на Илиан Илиев отстъпи пред Грузия с 0:3 в среща от втория кръг в група Е, изиграна на стадион "Борис Пейчадзе".

В автори на попаденията за грузинците се превърнаха Хвича Кварацхелия, Ника Гагнидзе и Жорж Микаутадзе, като първите двама се разписаха през първото полувреме. Българите успяха да се противопоставят до известна степен само в началото, когато дори имаха шанс да поведат, но след това бяха твърде далече от истината. От своя страна съставът, воден в този мач от помощник-треньора Зураб Кизанишвили, контролираше събитията на терена и можеше да се поздрави с още по-солиден резултат.

По този начин "лъвовете" се намират на последното четвърто място и без точков актив, а "кръстоносците" постигнаха първа победа в пресявките, заемайки третата позиция с 3. Следващият мач на "трикольорите" в квалификациите ще бъде на 11 октомври, когато ще домакинстват на Турция, докато грузинският отбор ще има визита на Испания.

Опасности не липсваха още на старта, като гостите пропуснаха златна възможност. В 5-та минута Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, където Марин Петков стреля с глава, но Гиорги Мамардашвили спаси авторитетно. 3 минути след това и Светослав Вуцов трябваше да се намесва при удар на Отар Какабадзе, който създаде първата опасност за домакините.

В 21-та минута грузинците се опитаха да наложат териториално надмощие, като Хвича Кварацхелия стреля встрани от вратата, пазена от Вуцов.

Грузинският отбор овладя инициативата, а този факт бе затвърден в 30-та минута. Тогава Владимир Николов сгреши, а Кварацхелия се възползва, след което премина Антон Недялков и Николай Минков, озова се на добра позиция и с прецизен удар откри резултата.

„Кръстоносците“ потърсиха втори гол малко по-късно, когато Жорж Микаутадзе се стреля от трудна позиция, но бе спрян от гредата.

Домакините продължиха с опасностите пред вратата на Вуцов, а в 34-та минута като по чудо не удвоиха. Зурико Давиташвили асистира на Микаутадзе , който пропусна да засече топката от добра позиция.

Нестихващият натиск на грузинците отново даде ефект в 44-та минута. Емил Ценов пропусна да пресече пас, а топката се озова в краката на Давиташвили. Той не се забави с подаването към Ника Гагнидзе, който остана очи в очи срещу Вуцов и покачи за 2:0.

Шансовете нещата да се променят изглеждаха нереалистични и в началото на второто полувреме.

Нов шут, дело на Кварацхелия, мина над вратата на Вуцов в 54-та минута.

В 65-та минута „кръстоносците“ нанесоха трети удар по самочувствието на „лъвовете“. Гиорги Кочорашвили стреля, а Вуцов не успя да задържи топката. При добавката Жорж Микаутадзе не сбърка и направи резултата класически.

Българите най-сетне създадоха нещо по-интересно четвърт час преди края на мача. Тогава Петков стреля, но топката мина покрай вратата.

Грузинският отбор продължи да създава главоболия на българската защита и в добавеното време, но не успя да разпечата вратата на Вуцов.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Грузия по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

