За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Здравко Лазаров: На този етап не можем да играем по-добре

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Трябва да вдигнем качеството на българския шампионат, категоричен бе дългогодишният ни национал.

Здравко Лазаров
Дългогодишният национал на българския отбор по футбол Здравко Лазаров коментира за БНТ представянето на "лъвовете" в първия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Испания.

Една от големите легенди на футбола в Пазарджик бе специален гост на събитие, организирано от Фенклуба на националните отбори, което се проведе преди двубоя на младежките национали срещу Гибралтар.

Фенклубът на националните отбори и Здравко Лазаров се срещнаха с млади таланти от Пазарджик

"Момчетата дадоха, каквото можаха, но се видя, че класите са от земята до небето. Те играха с лекота, а ние под напрежение пред пълния стадион, което се случва за първи път от много години. На този етап не можем по-добре. Това са ни възможностите", заяви Лазаров и продължи:

"За съжаление, това клише е от много години, но това е в момента. Първо трябва да вдигнем качеството на българския шампионат. Там да играят повече българи редовно, защото без силно първенство няма и силен национален отбор."

"Винаги съм бил оптимист. Никога не гледам назад и дай боже да вървим по-напред", завърши той.

Вижте цялото интервю във видеото!

Свързани статии:

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Възпитаниците на Илиан Илиев допуснаха тежко поражение.
Чете се за: 02:10 мин.
