Здравко Лазаров: На този етап не можем да играем по-добре

Дългогодишният национал на българския отбор по футбол Здравко Лазаров коментира за БНТ представянето на "лъвовете" в първия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Испания.

Една от големите легенди на футбола в Пазарджик бе специален гост на събитие, организирано от Фенклуба на националните отбори, което се проведе преди двубоя на младежките национали срещу Гибралтар.

"Момчетата дадоха, каквото можаха, но се видя, че класите са от земята до небето. Те играха с лекота, а ние под напрежение пред пълния стадион, което се случва за първи път от много години. На този етап не можем по-добре. Това са ни възможностите", заяви Лазаров и продължи:

"За съжаление, това клише е от много години, но това е в момента. Първо трябва да вдигнем качеството на българския шампионат. Там да играят повече българи редовно, защото без силно първенство няма и силен национален отбор." "Винаги съм бил оптимист. Никога не гледам назад и дай боже да вървим по-напред", завърши той.

Вижте цялото интервю във видеото!