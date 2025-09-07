БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Димитров: Очакванията на българския народ към националния отбор са прекалено големи

от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Бившият селекционер на българския национален отбор по футбол коментира и нововъведеното правило за родните футболисти в Първа лига.

димитър димитров
Бившият селекционер на българския национален отбор по футбол Димитър Димитров даде специално интервю за предаването на БНТ "Арена Спорт".

Херо коментира представянето на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания на старта на квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година.

"Случи се логичното. Предполагам, че никой не е очаквал да надиграем отбора на Испания. Мисля, че очакванията на българския народ, най-вече на любителите на футбола, към нашия национален отбор са все още прекалено големи. Ние го сравняваме с онзи тим от 1994 година, но реалностите в момента са съвсем различни", започна Димитров.

"Другият въпрос вече е за качеството на играта и за показаното от нашите футболисти. Разбира се, има много какво да се желае, но реалността е такава и ние трябва да се съгласим с моментното състояние и да не очакваме чак толкова много от тези футболисти. Те се опитаха да дадат своя максимум. Не мога да отрека, че футболистите се вложиха и се стараеха да покажат най-доброто от себе си", добави той.

Димитров сподели и очакванията си за предстоящия двубой на България срещу Грузия. Мачът е от 16:00 ч. и ще бъде излъчван в ефира на БНТ.

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

"За голямо съжаление, мисля, че отборът на Грузия отново е фаворит в този двубой. В последните 4-5 години отбори като Грузия израснаха изключително много. Имат качествени футболисти, които са основни в силните европейски първенства, докато това нещо при нас отсъства. Надявам се да бъдем малко по-освободени, да играем малко по-смело, а не толкова уплашено", посочи Херо.

Накрая специалистът коментира и нововъведеното правило за българските футболисти в Първа лига.

"Убеден съм, че ще помогне, но мисля, че няма да бъде днес или утре. При всички положения ще даде някакъв положителен ефект, но няма да е чак толкова бързо", завърши Димитър Димитров.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Български национален отбор по футбол за мъже #Димитър Димитров - Херо

