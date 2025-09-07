БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наградите във Венеция: Джим Джармуш спечели "Златен лъв" пред филм за Газа

Независимият американски режисьор Джим Джармуш спечели голямата награда "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция с филма "Баща, майка, сестра, брат".

Филмът засяга темите за семействата, остаряването и нелеките връзки между родителите и техните пораснали деца. Актьорският състав включва Том Уейтс, Адам Драйвър, Кейт Бланшет и Вики Крипс.

72-годишният Джармуш е основна фигура в американското независимо кино. Известен е с нестандартни, нискобюджетни творби и отначало не беше фаворит за спечелване на наградата.

Критиците залагаха на филма "Гласът на Хинд Раджаб" - разказ за убийството на 5-годишно палестинско момиченце по време на войната в Газа. Филмът на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания си тръгна със "Сребърен лъв".

