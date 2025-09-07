За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна

Трима души загинаха и 18 бяха ранени при нови руски удари срещу Киев през нощта. За първи път от началото на войната беше поразена сградата на правителството. Русия е изстреляла рекордните 805 дрона и 13 ракети, 4 от които балистични. Атаки е имало и в градовете Одеса, Харков, Днипро, Запорожие, Кременчук и Кривой Рог.

Дъжд от дронове озарява небето и серия от експлозии отекват над украинската столица Киев през нощта. Призори е ударена сградата на правителството в историческия Печерски район в центъра на Киев. Гъстият дим от пожара на покрива и последните два етажа се вижда на километри. Хеликоптери се включват в гасенето.

Дете на 1 година и две жени са загинали при друга атака в Киев. Поразени са няколко многоетажни жилищни сгради в различни райони. Поне 18 души са ранени. "Ще възстановим сградите, но загубените животи нама как да бъдат върнати," написа министър-председателя Юлия Свириденко в пост в Телеграм.

Юлия Свириденко, министър-председател на Украйна: "Светът трябва да реагира на тези разрушения не само с думи, но и с действия. Необходимо е засилване на санкционния натиск – преди всичко срещу руския петрол и газ. Необходими са нови ограничения, които ще ударят военната машина на Кремъл. А най-важното – Украйна се нуждае от оръжие. Това, което ще спре терора и няма да позволи на Русия да се опитва всеки ден да убива украинци."

Поне 7 души са били ранени и при атаки срещу жилищни сгради в Запорожие и Одеса. Нападения с дронове е имало и в Харков, Днипро, Кременчук и Кривой Рог. Във вечерното си изявление президентът Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е започнала строежа на фабрика за части за ракети и дронове в Дания - първото такова съвместно производство.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Украйна вече достигна важен резултат по време на тази война: почти 60 процента от оръжията, с които разполагаме и които имат нашите войници, са украински оръжия, мощни и модерни."

снимки: БТА

През нощта Украйна е ударила отново руския нефтопровод "Дружба" в района на Брянск. Според украинските военни са били нанесени значителни щети, но засега не се съобщава за прекъсване на доставките за Унгария и Словакия. Украинска атака с дрон е предизвикала пожар и в нефтопреработвателния завод "Илски" в Краснодар, който е бил потушен.