Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България

от БНТ
У нас
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България
Снимка: НАТО
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига днес на двудневно посещение у нас.

По време на визитата си в България Шекеринска ще проведе редица двустранни срещи. В програмата ѝ е предвидено посещение на военния полигон в Ново село и среща с разположени там войници от Мултинационалната бойна група на НАТО.

Шекеринска ще наблюдава и учение за справяне със спешни ситуации. Това ще стане в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана. Днес следобед тя ще изнесе лекция в Атлантическия клуб.

#визита в България #Радмила Шекеринска #НАТО

