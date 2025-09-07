Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига днес на двудневно посещение у нас.

По време на визитата си в България Шекеринска ще проведе редица двустранни срещи. В програмата ѝ е предвидено посещение на военния полигон в Ново село и среща с разположени там войници от Мултинационалната бойна група на НАТО.

Шекеринска ще наблюдава и учение за справяне със спешни ситуации. Това ще стане в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана. Днес следобед тя ще изнесе лекция в Атлантическия клуб.