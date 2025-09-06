"Избрани са само шедьоври, вулканични партитури": Галаконцерт на българския талант под открито небе в София

В Деня на Съединението площад "Свети Александър Невски" в София се превръща в сцена за галаконцерт на българския талант.



Концертът обединява музиканти от три поколения, главен диригент и артистичен директор е маестро Йордан Камджалов. Над 150 изпълнители ще застанат на сцената тази вечер, сред които са оркестър "Генезис", хорът на Музикална лаборатория за човека и млади лауреати. Събитието е организирано от фондация "Йордан Камджалов", със съдействието на Столична община.

Маестро Йодан Камджалов – главен диригент на концерта: "Едно музикално, едно творческо съединение по повод Деня на Съединението. Ще се покаже високият дух, високото качество, високите резултати на българите, които не спират, въпреки всичко, което ни заобикаля. Избрани са само шедьоври, истински, бих казал, вулканични, тектонични партитури от европейския музикален ландшафт през последните няколко века. Няма слаба нота, няма слаба секунда, няма незнаково произведение."

