БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Избрани са само шедьоври, вулканични партитури": Галаконцерт на българския талант под открито небе в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Деня на Съединението площад "Свети Александър Невски" в София се превръща в сцена за галаконцерт на българския талант.

Концертът обединява музиканти от три поколения, главен диригент и артистичен директор е маестро Йордан Камджалов. Над 150 изпълнители ще застанат на сцената тази вечер, сред които са оркестър "Генезис", хорът на Музикална лаборатория за човека и млади лауреати. Събитието е организирано от фондация "Йордан Камджалов", със съдействието на Столична община.

Маестро Йодан Камджалов – главен диригент на концерта: "Едно музикално, едно творческо съединение по повод Деня на Съединението. Ще се покаже високият дух, високото качество, високите резултати на българите, които не спират, въпреки всичко, което ни заобикаля. Избрани са само шедьоври, истински, бих казал, вулканични, тектонични партитури от европейския музикален ландшафт през последните няколко века. Няма слаба нота, няма слаба секунда, няма незнаково произведение."

По публикацията работи: Ивана Милева

#галаконцерт на българския талант #София

Последвайте ни

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
3
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
4
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
5
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
България чества 140-ата годишнина от Съединението
6
България чества 140-ата годишнина от Съединението

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Култура

Загребската опера гостува на сцената на Софийската
Загребската опера гостува на сцената на Софийската
Директорът на Софийската опера и балет за гостуването на Загребската опера у нас: Музиката и изкуството сближават народите ни Директорът на Софийската опера и балет за гостуването на Загребската опера у нас: Музиката и изкуството сближават народите ни
Чете се за: 01:50 мин.
"Аполония" отбелязва 60-годишнината на Театър 199 с два спектакъла "Аполония" отбелязва 60-годишнината на Театър 199 с два спектакъла
Чете се за: 00:37 мин.
"Аполония" с фокус върху младите таланти "Аполония" с фокус върху младите таланти
Чете се за: 00:15 мин.
С кино, литература и музика продължават празниците на изкуствата "Аполония" С кино, литература и музика продължават празниците на изкуствата "Аполония"
Чете се за: 01:10 мин.
Раздадоха наградите на филмовия фестивал "Любовта е лудост" във Варна Раздадоха наградите на филмовия фестивал "Любовта е лудост" във Варна
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ