"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)

140 години от Съединението на България. Датата 6 септември е записана в българската история - изстрадана, копняна и с устрем към свобода и обединение на хиляди българи, някои с цената на своя живот и своята младост. И докато на много места в Княжество България и Източна Румелия припламват искрите на Съединението, на днешния ден през 1885 правителството на създадената от Берлинския конгрес автономна област Източна Румелия е свалено и тя се присъединява към Княжеството.

Кулминацията на честванията е в Пловдив, където в 20.30 ч. ще има тържествена заря-проверка, която ще се излъчва на живо по БНТ. Градът е столица на Съединението. През целия ден местата, свcрзани със събитията от 6 септември 1885 година бяха специален обект за преклонение и почит. Много хора поднесоха венци и цветя пред паметника. Оживен и празничен градът посрещна и изявени спортисти, музиканти, общественици, а също така и много семейства, дошли да видят къде и как е станало възможно Съединението.

Снимки: БТА

Една възстановка привлече вниманието в центъра на града. От комитет "Родолюбие" представиха как водачът на Голямоконарската чета Продан Тишков, Чардафон, заедно с Недялка Шилева арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. А след това го отвеждат в Голямо конаре – днес град Съединение. Да, Съединението е революция, която тръгва от Пловдив, но обхваща с ентусиазма си цялата страна. И стига до легитимен акт и утвръждаване от княз Алексъндър Първи Батенберг.

Тържествен камбанен звън оповести началото на празничния ден в Пловдив. След молебена, отслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, пловдивчани поднесоха венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич – генерал губернаторът на Източна Румелия, който изоставя ролята си на служител на султана и застава на страната на Съединението с Княжество България.

Стефан Шивачев – историк: "Още на следващите дни след 6 септември наричат събитието – Пловдивската революция – не някаква завера, не въстание, а Пловдивската революция, а революцията е нещо, което е успешно тогава, когато се прави с усилията на цялото общество."

Тържествата по повод кръглата годишнина продължиха с поднасянето на венци и цветя пред паметните плочи на Захари Стоянов и кап. Райчо Николов – един от малкото българи, дали живота си за осъществявето на историческия акт.

"Горди сме, че сме българи, горди сме с това, което сме постигнали и че сме показли на Великите сили, че сме велик народ." "Честит празник на всички българи!"

Преди 140 години във Варна княз Александър Бетенберг официално застава зад делото на съединистите и заявява волята си да бъде княз на целокупния български народ. Пред сградата на тогавашната пощенска станция, пред барелефа на Батенберг, с военна музика и цветя жители и гости на града напомниха, че само общите и единни действия водят до успех.

"Чувствам го много истински, много истински - действително и заслужен български празник. Трябва да вярваме в тези неща и да го предаваме на следващите поколения."

Тържествена церемония имаше и пред паметника на загиналите в Сръбско-Българската войска в Русе. Именно там е създаден първият таен съединистки комитет "Искра" през пролетта на 1885 година.