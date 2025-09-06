БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 02:05 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Зеленски покани Путин в Киев за преговори

Седем държави вече са изявили готовност да бъдат домакини на среща между президентите на воюващите страни

Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Президентът на Украйна Володимир Зеленски покани руския президент Владимир Путин да отиде в Киев за преговори.

Зеленски отхвърли предложението на Путин двамата лидери да се срещнат в Москва и обвини Кремъл, че цели да се проточи постигането на примирие.

По-рано днес украинският външнен министър Андрий Сибиха подчерта, че 7 държави вече са изявили готовност да бъдат домакини на среща между президентите на воюващите страни, сред които Австрия, Ватикана, Швейцария и Турция.

Немският канцлер Фридрих Мерц изрази скептицизъм, че подобна среща ще се състои. Американският президент Доналд Тръмп заяви след срещата си в Аляска, че ще инициира преки преговори между Путин и Зеленски.

