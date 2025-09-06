БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава

Селекционерът на България говори преди световната квалификация с Грузия. Срещата е утре, 7 септември от 16:00 ч. и ще бъде излъчена на живо по БНТ.

илиан илиев навечерието мача грузия въпросите имам състава
Слушай новината

Въпросителните в стартовия състав на България за втората световна футболна квалификация не са много. Това каза селекционерът Илиан Илиев на последната си пресконференция преди мача с Грузия. Двубоят на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси е утре, 7 септември от 16:00 ч. и ще бъде излъчен пряко по БНТ.

И Грузия, и България влизат в него с поражения от първите си двубои. "Лъвовете" загубиха с 0:3 от Испания, а грузинците отстъпиха на Турция с 2:3.

"Тичахме много срещу този труден съперник – европейският шампион Испания. Няма контузени за радост, само нападателят Александър Колев имаше проблеми с коляното, но сега е добре. След поражението си говорихме малко в съблекалнята, нормално атмосферата не е перфектна. Грузия е в това положение също, защото и те загубиха мача си, така че сме в една и съща ситуация", започна Илиев.

Попитан колко е решаващ утрешния мач и може ли да се нарече финал, той обясни:

"Не е чак финал, не бива така да се представят мачовете, че е крайно решаващ мач. По принцип всеки мач е еднакво важен, те са и шест мача в програмата на групата. След утре имаме още четири мача. И ако приемем, че на хартия първото място е за Испания, има още да се разиграва 2-ата позиция. Не искам да добавям още излишно напрежение върху футболистите със "сега или никога". Има четири мача за всеки отбор".

Очакванията са да бъдат направени промени в стартовия състав и селекционерът на България трябваше да отговори какви ще бъдат те.

"Днес е вторият ден след мача, първият беше забравен. Сега направихме малко по-интензивна тренировка. Ако някой каже, че има умора и сме го планирали, то ще излезе от състава и ще влязат други. Първо ще говорим с футболистите. Но ние така или иначе ще направим промени. Утре е ранен мач и ще трябва бързо да решим състава", обясни Илиев.

За съперника утре той сподели:

"Впечатленията от Грузия са, че те са един от проспериращите отбори, представиха се добре на ивропейското първенство. Имат футболисти на високо ниво, играят атакуващо. Гледахме мача с Турция, загубиха го, но е от тези мачове, в които на единия отбор му се случиха нещата. Трябва да се подготвим за доста бягане, а и ще бъде топло".

"Не са много въпросителните за нашия стартов състав утре, имаме яснота. Няма такива, които казват, че не искат да играят, но имало е моменти когато казват изморен съм, не съм готов. Така че ще видим до последно", завърши българският треньор.

