Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)

22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста - това реши Софийският градски съд. Във вторник Даниел е видял спрелия трамвай на спирка в столичния квартал "Гео Милев", докато ватмана си купувал кафе. Приближил се до мотрисата и през отворения прозорец бутнал дръжката. След това камери са го засекли как бяга.

В съда стана ясно, че Даниел страда от недостатъчна социална адаптация. Служебният му адвокат представи версията на Даниел, че той случайно дръпнал ръката след което се затичал в опит да спре трамвая. Служебният адвокат поиска мярка "домашен арест".

"Искам по лека мярка, всичко беше непремислено", каза пред съда Даниел.

Терзиев и ватмана си разменили реплики. Той и приятеля му решили да вземат цигарите на ватмана. Даниел бръкнал за цигарите и бутнал ръчката. Трамваят потеглил около метър, след което се върнал и бутнал ръчката докрай и така се засилила мотрисата.

снимки: БТА

Ватманът спрял мотрисата, отишъл за кафе, казал, че е обезопасил машината. Джойстикът бил на механична спирачка, а реверсора в неутрално положение. Но от автотехническата експертиза става ясно, че при затворена кабина достъп има само до контролера, което значи, че реверсора е бил в позиция движение напред.

В кръвната проба на Терзиев са открити кокаин и алкохол.