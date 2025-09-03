БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 01:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София

У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Млад мъж е обвиняемият за инцидента с дерайлиралия трамвай 22 в София, съобщиха на брифинг в прокуратурата. На записите от камерите се вижда, че има външна намеса - двама души, които са били около трамвая, докато ватманът е отсъствал.

"Били са две лица, но е установено, че едно от тях е привело в движение трамвая. Виждат се първоначално две лица около мотрисата, не се вижда влизане вътре, а по-скоро манипулация през страничен прозорец", каза Вихър Георгиев от прокуратурата.

На мъжа е повдигнато обвинение заради повреда на подвижен железопътен състав. Наказанието предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 години. Мъжът е бил осъждан и преди, за кражба, като в момента е в изпитателен срок. Задържан е и прокуратурата ще поиска постоянния му арест.

Ватманът не е с повдигнато обвинение, но след разследване ще се установи дали са изпълнени задълженията му по служба.

#инцидент с трамвай #прокуратура

