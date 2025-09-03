БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството

У нас
Инцидентът със самолета на Урсула фон дер Лайен е удар върху авторитета на България, смята тя

Снимка: БГНЕС
Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че приоритетите, очертани от управляващото мнозинство на старта на новия политически сезон, като плавното преминаване към еврото, се различават коренно от тези на президентската институция.

По думите ѝ в следващите месеци трябва усилено да се работи за справяне с водната криза в страната, която засяга над 300 000 души, както и справянето с щетите от горските пожари, които това лято унищожиха хиляди декари земя.

От Велико Търново Илияна Йотова коментира и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според нея инцидентът с GPS системата на самолета ѝ е сериозен удар върху авторитета на България.

Вицепрезидентът призова да бъде направено разследване и виновните да бъдат наказани, защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна-член на Европейския съюз.

"Ако се позовем на вчерашното изказване на министър-председателя, това означава, че той трябва да направи всичко възможно да убеди своите европейски партньори, нашите европейски партньори и генералния секретар на НАТО, че става дума не за инцидент. Не за конкретна агресия срещу председателя на Европейската комисия, а за нещо, както той каза, което се случва, едва ли не, всеки ден. Така че има много какво да се свърши в това отношение, защото в противен случай съмненията към нашата страна се засилват. И ще бъдат прави тези коментари, включително една за сутрин, в една от националните меди, в която позицията на министър-председателя беше обявена като безгрижност", каза вицепрезидентът.

#нов политически сезон #вицепрезидент #Илияна Йотова

