Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че приоритетите, очертани от управляващото мнозинство на старта на новия политически сезон, като плавното преминаване към еврото, се различават коренно от тези на президентската институция.

По думите ѝ в следващите месеци трябва усилено да се работи за справяне с водната криза в страната, която засяга над 300 000 души, както и справянето с щетите от горските пожари, които това лято унищожиха хиляди декари земя.

От Велико Търново Илияна Йотова коментира и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според нея инцидентът с GPS системата на самолета ѝ е сериозен удар върху авторитета на България.

Вицепрезидентът призова да бъде направено разследване и виновните да бъдат наказани, защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна-член на Европейския съюз.