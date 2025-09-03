БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Делян Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната

У нас
Снимка: БГНЕС
Държавата е освободена от тези, които бяха я завладели - "соросите" и техните производни и производните на един обикалящ страната човек - това каза в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Той беше категоричен, че ще продължат да подкрепят правителството и през новия парламентарен сезон:

"Докато се вършат правилните неща за хората, ще го правя. Всички бележки, които имам ги споделям с тях и смятам, че имаме чуваемост. Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам, че от днес вече се влиза в президентска кампания. В президентството се занимават само с това - да формират кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия. Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората, той е един политик вече, но е време да си направи партията. Аз ще направя много разкрития по време на тези кампании и няма да позволя на никой да излъже хората. Хората ще получат истината за всеки в тази държава."

#"ДПС - Ново начало" #нов политически сезон #делян пеевски

