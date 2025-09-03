Делян Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната

Държавата е освободена от тези, които бяха я завладели - "соросите" и техните производни и производните на един обикалящ страната човек - това каза в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Той беше категоричен, че ще продължат да подкрепят правителството и през новия парламентарен сезон: