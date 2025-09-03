БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва

Това, което ясно искаме да покажем на хората е какво всъщност се случва в държавата, защото ако разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението от това, което се случва - това заяви в "Денят започва" депутатът от ПП-ДБ Николай Денков преди началото на новия политически сезон.

"Отпред стоят няколко говорители, които ни обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 000 души са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигнала за всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен… Излизат няколко човека и всеки път ни обясняват, че всичко е наред", посочи Денков.

По думите му, управляващите правят всичко възможно, за да съберат пари отвсякъде:

"Вдигаме водата 20%, тока - 13%, винетките, толтаксата два пъти, на 20%. Всичко това събира пари и отделно вземаме и заеми. За 7 месеца, повече от колкото за 3 години. Всичкото това се трупа. Защо? За да може да го разпределим на близките фирми. Тук идват третите - регулаторите. Затова назначаваме поред, така че ако може да прескочим обществените поръчки, ако можем да дадем на този и на другия през енергийния холдинг, където няма обществените поръчки, това е третото. И четвъртото е, когато се види, че всичко това се случва, за да не може опозицията да оглави това възмущение, което неминуемо ще дойде следващите месеци, за това вкарваме кметовете в затвора."

Според Денков, всяко нещо, което се случва в момента в България, управляващите носят отговорност за него. Когато се прави новия бюджет и то в евро, Николай Денков смята, че властта отново ще си го направи по същия начин - да се съберат колкото може повече пари, за да може след това да си съберат парите, които да преразпределят, а хората, които са под линията на бедност вече са 1 милион и 400 хиляди.

Вижте целия разговор във видеото

