Интензивен трафик към и от Гърция се очаква през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Километрични тапи и часове чакане на международния път за Гърция се очакват тази седмица. Заради поредицата почивни дни, които предстоят около Деня на Съединението - 6 септември, се очаква трафикът в Благоевградско да продължи да бъде интензивен.

Средно около 14 000 автомобила на денонощие в активния летен сезон преминават и в двете посоки на международния път България - Гърция. Само през почивните дни в края на август и началото на септември към Гърция се преминали малко над 26 000 превозни средства.

Вижте още в прякото включване

#Гърция #почивни дни #трафик

Product image
