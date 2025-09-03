Започва новият политически сезон. В първия работен ден на депутатите след лятната ваканция по традиция всяка парламентарна група представя приоритетите си за следващите месеци.

Сред основните задачи на народните представители е изборът на ръководство на антикорупционната комисия и на заместник-омбудсман, както и изготвяне на законодателство за регулацията на атракционите. Предстои през септември да започне и процедурата по изготвяне на бюджета за догодина.

Новият сезон стартира в напрегната политическа обстановка. На дневен ред е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, този път на тема "завладяната държава", който ще инициират от ПП-ДБ.

